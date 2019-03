O setor da segurança pública não registrou ocorrências relacionadas ao Carnaval durante o período de festas na região de Concórdia. O balanço foi divulgado na tarde desta quinta-feira, dia sete, pelo comando do 20º Batalhão de Polícia Militar. Os trabalhos encerraram no fim da manhã do dia seis.



Conforme o comando regional de policiamento, foram empregados mais de 50 policiais militares do efetivo administrativo e operacional das unidades para garantir a segurança e ações de policiamento ostensivo em Concórdia e Itá.