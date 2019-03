Com um problema histórico no abastecimento de água, somado aos transtornos provocados pela obra de implantação do esgotamento sanitário e demora na execução de troca de tubulação do sistema, acordado em convênio, dentre outras dificuldades, a Administração Municipal de Concórdia preparou um documento para entregar a nova presidente da Estatal, Roberta Maas dos Anjos, que assumiu o cargo no último dia 22.



Roberta e parte de sua equipe de trabalho esteve com o prefeito Rogério Pacheco, o vice, Edilson Massocco e representantes do Legislativo na tarde desta quinta-feira, 7 de março. Este foi o primeiro compromisso de trabalho da equipe da Casan fora da capital do Estado. Nas palavras da nova presidente nada de fazer mais promessas. “Esta gestão está vindo diferente e precisamos de um voto de confiança”.



Com palavras duras e diretas, prefeito e vice deram o recado à nova presidente. “Não queremos e nem podemos ouvir mais promessas, pois a população já extrapolou o limite da paciência e busca uma prestação de serviço eficiente”, afirmaram, ressaltando que dos pouco mais de 18 anos da concessão com a Casan, Concórdia recebeu investimentos somente a partir de 2016 e que chegam a apenas R$ 18 milhões. “É muito pouco, se levarmos em consideração toda a arrecadação do período. Sem contar que a inadimplência não chega a 2%”, destacou Pacheco.



No documento entregue à Roberta, a Administração Municipal aponta os mais de 900 pontos com inconformidades na obra realizada pela Trix, os constantes problemas de falta de água, citando inclusive os bairros que sofrem com o recorrente problema, além da deficiência de equipe (quantidade de trabalhadores) e estrutura da estatal em Concórdia.

“No ano passado iniciamos a ação inédita de trocar toda a tubulação de água nas ruas que irão receber pavimentação. Mas em um ano, a Casan realizou o trabalho em apenas 11 ruas. Temos mais 54 para fazer e isso não poderá demorar mais cinco anos. Precisamos reforço de equipes com urgência, pois várias obras já estão licitadas e temos que aguardar a troca dos canos”, desabafou o prefeito. A Casan terá 10 dias para apresentar um plano de trabalho referente as demandas apontadas pela prefeitura.

(Fonte: Edila Souza/Ascom/Prefeitura de Concórdia)