Operação Carnaval 2019 termina com redução de 63% no número de mortes em SC

A Polícia Rodoviária Federal encerrou à meia-noite desta quarta-feira, dia 06 de março, a Operação Carnaval 2019, que iniciou no dia 1o em todo o Brasil, totalizando seis dias de fiscalização especial.

Nacionalmente, em comparação ao Carnaval do ano passado, houve redução de 24% no número de acidentes (1.518 em 2018 contra 1.157 este ano), redução de 7% no número de feridos (1.569 contra 1.464 em 2019) e de 19% no número de mortes (103 contra 83 este ano).

Já nas rodovias federais que cortam Santa Catarina, a PRF registrou 04 mortes, uma redução de 63% em relação ao Carnaval de 2018:

2018 2019 Variação Acidentes 188 155 -17,5% Feridos 189 209 '+10,5% Mortos 11 04 -63,3%

As quatro mortes ocorreram nos seguintes dias, locais e horários:

- Dia 01/03/2019 (sexta-feira), BR 470, Rodeio, 15h40, colisão lateral carro e moto. Óbito do motociclista, 45 anos.

- Dia 03/03/2019 (domingo), BR 282, Xanxerê, 23h15, atropelamento de cavalo. Óbito do motorista do Ford Ka, 41 anos.

- Dia 04/03/2019 (segunda-feira), BR 101, Joinville, 09h20, tombamento e colisão de duas motos e um caminhão. Óbito de um motociclista, 28 anos.

- Dia 06/03/2019 (quarta-feira de cinzas), BR 101, Tijucas, 19h40, atropelamento de pedestre. Óbito do pedestre, 58 anos.

Nestes seis dias, policiais rodoviários federais extraíram 4.127 autos de infração por motivos diversos. Os radares fotográficos registraram, ainda, 7.845 flagrantes de veículos em excesso de velocidade. Apesar do rigor da lei seca, com multa por embriaguez no valor de R$ 2.934,70 e suspensão do direito de dirigir por um ano, a PRF flagrou durante este Carnaval 246 motoristas dirigindo sob efeito de álcool.

Também foram realizadas ações de educação para o trânsito chamada de Cinema Rodoviário, que sensibilizaram diretamente 2.301 pessoas.

Todo o esforço policial foi recompensado com a redução significativa do número de óbitos, o que representa uma grande vitória não só para a PRF mas para toda a sociedade.

(Fonte: Núcleo de Comunicação Social/PRF/SC)