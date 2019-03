Durante a Operação Carnaval de 2019 a Polícia Militar Rodoviária não registrou morte nos trechos das rodovias catarinenses. A última vez que isso aconteceu foi em 2004, há 15 anos.

Em 2018 foram duas mortes registradas durante o período do Carnaval, contra nenhuma neste ano. Já a fiscalização de embriaguez ao volante aumentou 361%, saltando de 44 em 2018 para 159 em 2019 no total de autuações a condutores alcoolizados. Foram treze pessoas presas por embriaguez em 2019 contra sete em 2018.

As ocorrências policiais de maior destaque durante o período de carnaval foram:

- Apreensão de uma espingarda calibre .36 na cidade de Içara, na noite de segunda-feira, dia 04, resultando em um homem preso.

- Prisão de duas jovens por tráfico de drogas na SC 405, em Rio Tavares, Florianópolis, na madrugada de terça-feira, dia 05, com cocaína, maconha, haxixe, LSD e ecstasy.

- Prisão de um homem com 41 frascos de lança perfume na SC 401, em Santo Antônio Lisboa, Florianópolis, na noite de segunda-feira.

- Na manhã de terça-feira quatro pessoas foram presas na SC 120, em Lebon Régis. Eles estavam com 11 pinos de cocaína e uma pistola 9mm com numeração raspada, além do motorista ser preso pelo crime de embriaguez ao volante.

Conforme o comando estadual da PMRv, os resultados se devem a mudança da postura operacional da própria polícia rodoviária, o que intensificou os trabalhos de campo.