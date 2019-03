No ano passado foram 11 mortes. Neste ano, quatro.

Cai o número de mortes nas rodovias federais de SC no Carnaval

A Polícia Rodoviária Federal encerrou à meia-noite desta quarta-feira de cinzas a Operação Carnaval 2019. Os dados completos da Operação serão divulgados hoje de tarde, junto com o balanço final da Operação em nível nacional.

Podemos adiantar que a Operação teve como excelente ponto positivo a redução no número de mortes no trânsito. A PRF/SC registrou apenas 4 (quatro) mortes em 6 (seis) dias de operação. No ano passado foram 11 mortes.

As quatro mortes ocorreram nos seguintes dias, locais e horários:

- Dia 01/03/2019 (sexta-feira), BR 470, Rodeio, 15h40, colisão lateral carro e moto. Óbito do motociclista, 45 anos.

- Dia 03/03/2019 (domingo), BR 282, Xanxerê, 23h15, atropelamento de cavalo. Óbito do motorista do Ford Ka, 41 anos.

- Dia 04/03/2019 (segunda-feira), BR 101, Joinville, 09h20, tombamento e colisão de duas motos e um caminhão. Óbito de um motociclista, 28 anos.

- Dia 06/03/2019 (quarta-feira de cinzas), BR 101, Tijucas, 19h40, atropelamento de pedestre. Óbito do pedestre, 58 anos.

Outro ponto de destaque na Operação deste ano foi a grande fiscalização que ocorreu em vários pontos do Estado, com destaque para ações de combate à embriaguez ao volante e excesso de velocidade. A PRF/SC registrou 246 flagrantes de motoristas dirigindo sob influência de álcool e mais de 7.845 veículos transitando em excesso de velocidade.

Outra ação extremamente positiva foi a realização do cinema rodoviário em vários pontos do Estado, durante todo o feriadão, um trabalho que envolve fiscalização e educação para o trânsito. Durante a Operação, a PRF/SC conseguiu sensibilizar 2.301 pessoas.

(Fonte: Nucom/PRF/SC)