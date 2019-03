Uma casa foi atingida pelas chamas na manhã desta quinta-feira, dia 07, na Rua Marcelino Ramos em Concórdia, no Bairro Guilherme Reich. Os Bombeiros Voluntários foram acionados por volta de 8:30h e guarnições foram ao local para fazer o combate. De acordo com as informações apuradas, três pessoas moravam na casa. Ninguém ficou ferido.

Ainda não se sabe quais as causas do incêndio e nem por onde ele teria iniciado. Parte da cobertura acabou desabando e uma parede também corre risco de desabar. Em função do perigo, os Bombeiros solicitaram que moradores de uma casa vizinha, deixassem a residência e o local foi isolado.

A Polícia Militar também auxiliou na segurança, isolando a Rua para evitar a passagem de veículos.