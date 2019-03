A nomeação do parlamentar Luiz Carlos Gomes (PSDB), em substituição ao então secretário Evando Azeredo, aconteceu no fim da tarde desta quarta-feira (06). O documento foi assinado pelo prefeito Olmir Paulinho Benjamini (Bile), após uma reunião entre a equipe administrativa.



Luiz Carlos Gomes, tem 47 anos de idade e está no segundo mandato como vereador. Já trabalhou em empresa de construção civil e terraplanagem, de grande porte e foi empresário do setor moveleiro. Gomes iniciou a vida trabalhando na roça, ainda muito jovem, para ajudar no sustento da família.



Agora como secretário, acredita que a experiência e o conhecimento sobre agricultura e as demandas do interior, possam contribuir com o planejamento e execução de ações por toda a extensão do município: “Penso em dar continuidade ao que já estava programado, sei do desafio que é conservar as estradas, e fazer a recuperação necessária para o período. Precisamos avançar também em frentes como os de incentivo à construção de açudes, destoques e abertura de acessos para propriedades rurais”, afirma Gomes.



O anúncio do nome de Luíz Gomes para ocupar a pasta de Obras já era aguardado, uma vez que os diálogos haviam iniciado nos meses finais de 2018. A intenção do vice Evando Azeredo é se dedicar ainda mais ao atendimento ao público, segundo informou.



A vaga deixada na Câmara, deve ser ocupada pelo vereador, Nilson Egon Luersen, primeiro suplente da coligação Força do Povo. PP / PT / PSDB / PSD/PSB/PDT, da qual Luiz Gomes faz parte.

Fonte: Ernóy Mattiello / Ascom Prefeitura Piratuba