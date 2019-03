Fato aconteceu no fim da noite da quarta-feia, dia seis.

Uma saída de pista de carreta foi registrada na BR 153, na Serra do Caroveira, em Irani, no fim da noite da quarta-feira, dia seis. O fato foi atendido pelo Corpo de Bombeiros Voluntários de Concórdia.



Conforme informações, o fato envolveu uma carreta, cavalo mecânico Volvo, placas de Xanxerê. O motorista fazia sentido Concórdia a Irani e subia a serra no momento do acidente. Com o impacto, o conjunto ficou atravessado sobre a pista.



O motorista, de 34 anos, apresentava um corte na testa e dispensou condução para avaliação médica no Hospital São Francisco.