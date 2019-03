Mais uma importante obra, desta vez contemplando o setor do agronegócio, será executada em Concórdia. A ampliação do galpão de Leilões, situado no Parque de Exposições, inicia na próxima segunda-feira, 11 de março. O investimento é de R$ 384 mil, recurso próprio do município. O prazo para conclusão dos serviços é de 120 dias.



A assinatura da ordem de serviço aconteceu nesta quarta-feira, 6 de março, na Sala de Reuniões do Centro Administrativo Municipal. O prefeito Rogério Pacheco, juntamente com o vice-prefeito, Edilson Massocco, reuniram-se com autoridades, membros da equipe de governo, membros da Associação de Criadores de Bovinos de Corte do Alto Uruguai Catarinense – Acbcauc, e representantes da empresa vendedora da obra, Nicolli e Mendes Engenharia e Obras Ltda EPP.



O prefeito, Rogério Pacheco, comemora o início da obra, que beneficiará o agronegócio, setor responsável por mais de 60% da economia de Concórdia “assumimos esse compromisso quando assumimos a gestão, e hoje estamos cumprindo” pontua Pacheco. O vice-prefeito, Edilson Massocco também citou as ações de governo para este setor econômico “aumentamos os investimentos nas secretarias de agricultura e transportes, como incentivo ao agronegócio” comenta. O projeto do Galpão de Leilões prevê a ampliação e modificação, com a construção de banheiros com acessibilidade, cozinha, churrasqueiras, reforma do sistema elétrico, revestimento das paredes do galpão, entre outras melhorias.

(Fonte: Lana Correa Pinheiro/Jornalista - ASCOM Prefeitura de Concórdia)