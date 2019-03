A Prefeitura de Concórdia vai realizar uma chamada pública para a contratação de professores que vão atuar durante o ano letivo de 2019, em escolas da rede municipal de ensino. As inscrições já estão abertas e podem ser feitas até o dia 15 deste mês, no site www.concordia.sc.gov.br, por meio do banner “Chamada Pública Professores 2019”.

A escolha das vagas será realizada no dia 29 de março na Secretaria Municipal de Educação, na Rua Marechal Deodoro, no segundo andar do Edifício Golden Office.

As habilitações necessárias para atuação são: Pedagogia, Letras Língua Espanhola, Letras Língua Italiana, Arte, Educação Artística, Artes Visuais, Letras Língua Inglesa, Ensino Religioso, Ciências Sociais e Ciências da Religião, Letras Português e Licenciatura em qualquer área.

Confira o Edital: CLIQUE AQUI.