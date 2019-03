O município completa 56 anos de emancipação no dia 7 de abril e a Prefeitura já tem parte da programação de aniversário definida. O principal evento de comemoração vai acontecer no sábado, dia 6, com baile e o show da dupla Maria Cecília e Rodolfo no ginásio do município.

Outra banda também será contratada e mais atividades para a semana de aniversário também serão programadas. “Temos uma comissão que está organizando tudo. Neste ano não teremos a feira no município, mas faremos um evento de comemoração dos 56 anos, com o show de Maria Cecília e Rodolfo e mais uma banda. A entrada será gratuita, para que toda a população participe”, relata o prefeito Volnei Schmidt.

Uma enquete foi realizada com opções para a escolha do show principal. Os internautas votaram no site da Prefeitura. Além de Maria Cecília e Rodolfo, que venceram com mais de 60% dos votos, também estavam cotados Adson e Alana e Mariana e Mateus. “Já fizemos isso no ano passado, dando a oportunidade para que a população escolhesse um show, de acordo com nossas possibilidades financeiras. Eles votaram e a gente vai realizar o evento”, comenta o prefeito.