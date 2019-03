O Posto de Saúde do Distrito de Planalto deve iniciar o atendimento no mês de junho desse ano. A previsão é da Secretaria Municipal da Saúde de Concórdia. O prazo para abrir as portas foi estabelecido após a aprovação pela Câmara de Vereadores de Concórdia do acordo entre o proprietário do terreno e o Executivo Municipal para a construção do acesso ao local. No imóvel, que será o acesso da unidade, está construído um chiqueirão, que será demolido.



Conforme o acordo aprovado pela Câmara de Vereadores de Concórdia, os valores da indenização são de aproximadamente R$ 33 mil.



Em entrevista a Rádio Aliança, o secretário Municipal da Saúde de Concórdia, Sidinei Schimidt, destaca que assinou na quarta-feira, dia seis, o Edital para abertura do Processo Licitatório para a compra do mobiliário para a unidade de saúde. O investimento previsto é de R$ 200 mil. Conforme Schimidt, a equipe de profissionais que atuará no posto já está definida.



O posto de saúde do Distrito de Planalto já estava pronto desde o fim do ano de 2016. O impasse em relação ao terreno para a construção do acesso vinha impedindo a abertura para atendimento desde então.