Evento acontece no fim deste mês de março na SER Sadia.

A 2ª edição do Bazar Confecções, Calçados e Acessórios de Concórdia marcado para o final de março já é aguardado com expectativa pelas empresas expositoras que prometem oferecer produtos de qualidade com preço bom.

Serão mais de 30 empresas associadas da entidade divididas em 50 espaços no Ginásio da Ser Sadia. Na lista milhares de marcas e peças da moda masculina e feminina adulta, além da linha infantil. Os acessórios e calçados também devem atrair os olhares dos clientes da cidade e municípios vizinhos.

Os expositores confirmam que os descontos serão bem generosos devem variar de 20 até 70%. Segundo expectativa dos organizadores a intenção é movimentar mais de R$380 mil em negócios número tabulado na 1ª edição em 2017 e envolver mais de 15 mil pessoas em três dias do evento.

O Bazar é uma realização da entidade, com o Apoio da Prefeitura de Concórdia, Patrocínio do Sicoob Crediauc e Unimed Concórdia. Provedor Oficial MHNET Telecom. A finalidade é estimular o comércio local.

A feira é gratuita e inicia oficialmente na quinta-feira (28), das 13h30min às 22h, assim como na sexta-feira (29) e no último dia sábado (30) a visitação começa 9h e encerra às 17h. Além da participação dos lojistas, destaque para três pontos de alimentação e estacionamento.

(Fonte: Fabiana Passarin/Ascom/CDL)