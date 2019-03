Con Animal continua com dívida e faz campanha para arrecadar recursos

Desde o início de fevereiro a Sociedade Concordiense de Ajuda e Proteção Animal, Con Animal, que presta serviços de forma voluntária aos animais em situação vulnerável, cessou as atividades. A medida é temporária, mas precisou ser tomada, em função de uma dívida de R$ 15 mil. A ONG está organizando ações para arrecadar recursos e uma delas é a venda de massa de macarrão.

Os voluntários da Con Animal estão comercializando fichas de um quilo de massa crua, por R$10,00. “Temos 1.000 quilos de massa caseira. As fichas estão disponíveis na Polla Modas, Zat Supermercados da Marcelino Ramos, Mecânica Camargo, Mecânica Concórdia na BR 153, na Ambiotop próximo ao Kobacafé e na Montart Divisórias. Também estamos atendendo via Facebook. Basta acessar a página da Com Animal e solicitar fichas, que a gente entrega”, explica a presidente da ONG, Alessandra Zat.

O macarrão será entregue na Escola Deodoro no dia 16 deste mês, das 09h às 14h. Os voluntários esperam quem a ação resulte no valor suficiente para pagar a dívida. “Após o fechamento desta campanha a gente espera poder quitar as dívidas e assim voltar a fazer os resgates, atendimentos e acolhimento de animais que necessitam”, destaca Alessandra.

A dívida:

A Con Animal acumulou despesas nos últimos meses em função de inúmeros atendimentos e casos mais graves. Os medicamentos e tratamento para animais em clínicas, ração para os que foram abandonados e acolhidos, entre outras ações, acabaram gerando o montante devedor.

Para ajudar:

Quem quiser fazer doações, pode entrar em contato com os voluntários através do Facebook da Con Animal. Também é possível transferir ou depositar qualquer valor direto na conta. “Precisamos ressaltar que muitas pessoas estão fazendo doações e a gente deixa nosso agradecimento. Isso é gratificante e demonstra a valorização ao nosso trabalho voluntário e auxilia os animais. Estamos à disposição caso alguém queira tirar dúvidas ou conhecer a Con Animal. Basta fazer contato via Facebook”, ressalta a presidente.

Sociedade Concordiense de Ajuda e Proteção Animal:

Banco: 756

Ag: 3067-8

C/C: 10294-6

CNPJ: 08.157.243/0001-40