Quase 15 mil declarações do IR são esperadas na região de Concórdia

Quase 15 mil declarações do Imposto de Renda são esperadas da região de Concórdia para o período de acerto de contas com o Leão da Receita Federal, que inicia nesta quinta-feira, dia sete, e vai até o dia 30 de abril. A informação é da Delegacia da Receita Federal de Joaçaba, que atende a região de Concórdia. O montante exato aguardado é de 14.938 declarções.



Essas declarações são aguardadas através do preenchimento através do programa da Receita Federal, pela internet, podendo ser feito em casa ou com o contador.



Estão obrigados a apresentar a declaração do IR, todo aquele que recebeu rendimento tributável superior a R$ 28.559,70; recebeu rendimento isento superior a R$ 40.000,00; obteve receita bruta em valor superior a R$ 142.798,50; ou pretenda compensar prejuízos de anos-calendário anteriores ou do próprio ano-calendário de 2018.



Também é obrigado a declarar, quem teve a posse ou a propriedade de bens de valor total superior a R$ 300.000,00; Fez operações em bolsas de valores.



A documantação necessária é: cópia da última Declaração do Imposto de Renda Pessoa Física; cópia de documentos referente venda ou compra de veículos; extrato bancário e cota capital de 31 de dezembro de 2018; recibos e Notas Fiscais, referente a despesas de instrução, médicas, fisioterápicas e com dentistas; cédula/relaão de rendimentos; cópia de decumentos/escrituras referente venda ou compra de imóveis; cópias das escrituras e IPTU dos imóveis constante na última declaração e não vendidos; número do CPF e data de nascimento dos dependentes.