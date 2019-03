Um princípio de incêndio foi registrado na manhã desta quarta-feira, dia seis, em uma ervateira no município de Irai. O fato, atendido pelo Corpo de Bombeiros Voluntários desta cidade, ocorreu no estabelecimento situado na saída para Lindóia do Sul, por volta das 10h20.



O sinistro aconteceu em uma viga de sustentação do telhado. Apenas um trabalho de rescaldo foi feito no local.