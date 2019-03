A Polícia Militar de Irani prendeu um rapaz de 22 anos no final da manhã desta quarta-feira, dia 06. Ele é o suspeito pelo furto das duas câmeras de monitoramento que haviam sido instaladas no Lago Municipal, a Prainha. Os dois equipamentos foram recuperados.

As câmeras foram instaladas recentemente pela Prefeitura e já contribuíam para inibir a ação de vândalos, porém não inibiu a ação do ladrão. O furto aconteceu na madrugada de sábado, dia 02, e mesmo levando as câmeras, as imagens ficaram armazenadas no sistema.

Nos vídeos foi possível observar algumas tatuagens da pessoa que cometeu o furto. Isso facilitou o trabalho da PM na identificação do suspeito.