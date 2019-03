A chuvarada registrada na tarde da terça-feira, dia cinco, não trouxe consequências sérias para a área central de Concórdia. O grande volume de chuva, que caiu em menos de uma hora, foi muito insuficiente para tirar o leito do rio dos Queimados da sua calha, mas foi o suficiente para provocar alagamentos em alguns pontos na área central.

Tal fato, embora perfeitamente possível de acontecer, chamou a atenção de todo mundo, especialmente ontem.

Existem vários fatores que podem explicar o motivo disso, que foi registrado somente em alguns pontos. O primeiro deles foi mesmo da “mãe natureza”. Afinal de contas, foi uma chuva concentrada sobre a área central, já que em algumas estações hidrológicas caíram 44 milímetros. Na região do Parque de Exposições foram 26mm; em São Cristóvão 20mm e no Distrito de Santo Antônio, nenhuma gota de chuva. A mãe natureza não se controla. Apenas se adequa.

Foi uma tormenta localizada e as consequências acabam se tornando inevitáveis. Soma-se a isso o fato dos morros que circundam o centro, cada vez mais habitados e com pouca impermeabilidade, fazerem a água escorrer para a parte mais baixa, onde está justamente o centro.

Também temos que considerar que as bocas de lobo não venceram drenar toda a água que descia e o acúmulo aconteceu, invadindo algumas residências e estabelecimentos.

Por outro lado há quem diga que as bitolas da tubulação pluvial, existentes na área central de Concórdia seriam pequenas e, portanto, insuficientes para absorver a água da chuva. As galerias deveriam ser de diâmetro maior e essa necessidade não seria recente.

Porém, todos concordam que o lixo também deu sua parcela de contribuição para que parte de algumas ruas virassem um rio. Quem trabalhou nas ocorrências, tanto pelos bombeiros como pela Prefeitura, percebeu que havia muitas sacolas, garrafas pet e outros detritos sobre as bocas de lobo, represando a água da chuva, fazendo-a acumular sobre a pista.

Também temos que considerar o fato de que muita gente tinha colocado o lixo sobre a calçada, ontem, esperando o recolhimento pelo caminhão que seria realizado no fim da tarde. A coincidência é que a chuva foi forte naquele horário e muitos sacos de lixo foram arrastados pela água. Mas isso é só um detalhe! O problema maior é o entulho que está dentro das galerias de água pluvial e que voltam para a superfície, quando a chuva aperta do jeito que apertou ontem. Isso tudo é fruto do descarte errado, de não colocar o lixo na lixeira e jogar em qualquer lugar. É fruto da nossa falta de educação!

No que pese a chuva não ter sido volumosa e dos transtornos serem minorados na tarde da terça-feira. Não podemos desconsiderar o fato como um alerta para revermos o nosso conceito sobre o lixo e seu descarte correto.

Claro que o lixo que ficou boiando nas ruas invadidas pela enxurrada não é o culpado pela origem do alagamento. Mas deu a sua importante contribuição. Se fôssemos mais educados, certamente o transtorno seria menor e talvez não haveria estabelecimento ou casas invadidos pela água.

Em resumo, tivemos um sinal de alerta. Ou a gente faz a coisa certa ou a situação pode ficar pior na próxima chuvarada!