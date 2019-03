Duas câmeras que fazem o monitoramento no Lago Municipal de Irani, a Prainha, foram furtadas. O ladrão agiu na madrugada do último sábado, dia 02, e os administradores perceberam nesta semana.

De acordo com informações da Prefeitura, o sistema gravou a ação e as imagens já foram repassadas à Polícia. No vídeo é possível observar que o homem que furtou tem tatuagens.

Em nota, no site da Prefeitura, a Administração pede que caso alguém saiba do paradeiro das câmeras ou identifique o autor do furto, denuncie para a Polícia. O texto também diz que os casos de vandalismo na Parinha haviam diminuído após a instalação das câmeras.