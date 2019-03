É a primeira visita do novo comando da estatal à Capital do Trabalho.

A nova presidente da Casan, Roberta Maas dos Anjos, acompanhada da equipe técnica de Florianópolis conversará nesta quinta-feira, dia 07, a partir das 17h30, no auditório do Hotel Caitá, com a diretoria da Associação Empresarial de Concórdia (ACIC). Será uma oportunidade para que os diretores da entidade conheçam as propostas e as intenções do novo corpo diretivo da estatal. Será a primeira visita da presidente a Concórdia. Roberta Maas dos Anjos é engenheira civil, engenheira sanitarista e mestre em Gestão da Inovação.

No encontro, a diretoria da ACIC apresentará os principais pleitos da entidade relacionados aos serviços de água e esgoto. Atualmente, está em andamento a execução do sistema de esgotamento sanitário que atenderá parte da cidade. A intenção é solicitar que a estatal mantenha os investimentos em melhorias na área de saneamento básico. A ACIC entende que as obras são essenciais para a melhoria da qualidade de vida da população.

Entretanto, o maior pleito da a ACIC à nova presidente da Casan diz respeito ao abastecimento de água. Apesar de todos os investimentos que já foram realizados,muitos moradores ainda reclamam de falta de água, principalmente nos bairros mais altos da cidade. A Associação Empresarial de Concórdia vem defendendo que a estatal cumpra com todos os itens previstos no contrato assinado com a Municipalidade. A demanda será reforçada à presidente Roberta Maas dos Anjos.

A Associação Empresarial de Concórdia, nos últimos anos, tem participado de diversas mobilizações com a o propósito de cobrar da Casan mais investimentos. Em todos os debates, a entidade tem tido um posicionamento firme em defesa de um atendimento mais eficiente à população. Nesta quinta-feira, a Associação pretende reiterar os pleitos já encaminhados à estatal, além de conhecer quais os planos da nova direção da Casan para a promoção de melhorias no sistema de esgoto e, principalmente, no abastecimento de água.

(Fonte: PG Comunicação)