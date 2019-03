Coopercentral Aurora reajusta em R$ 0,10 o valor do quilo vivo do suíno

A quarta-feira de Cinzas está sendo de aumento na remuneração para os produtores integrados de suínos da Coopercentral Aurora. A agroindústria reajustou hoje o valor do quilo vivo pago ao produtor em R$ 0,10. Com isso, o valor passa dos R$ 3,00 para R$ 3,10. A última vez que a agroindústria havia reajustado para cima foi no dia 18 do mês passado. As demais empresas permanecem pagando R$ 3,00.



Conforme o presidente da Associação Catarinense de Criadores de Suínos, Losivânio de Lorenzi, o motivo de mais essa escalada no preço pago pelas agroindústrias é a diminuição na oferta de animais nas propridades. "Em dezembro eram entregues 25 mil animais por semana. Em janeira, foram 14 mil e fevereiro, 10 mil", conta o presidente, destacando que a baixa oferta aliada a muita procura fez com que os valores fossem jogados para cima e a tendência é de que haja novos reajustes nas próximas semana.