Com o objetivo de esclarecer as propostas da nova Reforma da Previdência, encaminhada ao Congresso pelo presidente Jair Bolsonaro no mês passado, vereadores de Concórdia promovem uma palestra sobre o tema, marcada para o próximo dia 21. O encontro será a partir das 19h no plenário do Legislativo e aberto à comunidade.

O advogado Carlos Calgaro, especialista na área previdenciária, é o palestrante convidado e deve explanar sobre o tema que tem dividido opiniões no país. De modo geral, a ideia é entender os pontos propostos pelo governo e o tipo de impacto que eles podem causar aos trabalhadores.

A sugestão da palestra partiu dos vereadores Andre Rizelo, Evandro Pegoraro e Margarete Polleto Dalla Costa, todos do PT. O documento já foi protocolado e aprovado pelo presidente do Legislativo, Mauro Fretta (PSB).

(Fonte: Ascom/Prefeitura de Concórdia)