Os preparativos para a Expo Arabutã estão sendo intensificados. Equipes estão trabalhando em diversas frentes. A exposição de animais será realizada no espaço do Centro de Eventos. A Comissão Organizadora está finalizando os detalhes. “Estamos preparando tudo com muito carinho para que o público e os expositores sejam bem recebidos”, destaca o presidente da Comissão Central Organizadora, Olguin Metz.



Conforme Metz, o setor agrícola é uma das grandes prioridades para o município de Arabutã. A ideia é fomentar as atividades rurais e demonstrar a força agronegócio local. “Temos excelentes empresas rurais que geram resultados para a nossa economia e que agregam valor às atividades do campo. A Expo Arabutã será uma oportunidade excepcional para que esses empresários exponham seus produtos”, assinala.



A Expo Arabutã será realizada de 29 a 31 março. Todas as comissões estão trabalhando com vigor para proporcionar um evento diferenciado. “É um acontecimento voltados às famílias. Além da exposição de animais e da feira da indústria e comércio, teremos shows nacionais, danças germânicas e apresentações culturais. A intenção é contemplar os mais diversos públicos para que, de alguma forma, todas as pessoas se identifiquem com as atividades que estaremos proporcionando”, acrescenta Olguin Metz.



Os shows nacionais programados para a Expo Arabutã são: Os Serranos, Carlos Magrão e Banda Cavalinho Branco. A gastronomia regional também estará em evidência. O público terá acesso ao produtos da agricultura familiar e poderá saborear a melhor cuca de Santa Catarina.

