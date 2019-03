A chuva forte acompanhada de vento e um pouco de granizo trouxe alguns transtornos para o município de Concórdia. Por aproximadamente 50 minutos, um grande volume de água caiu na área central de Concórdia e provocou alagamentos pontuais em algumas vias. Os trechos mais alagados são a Dr Maruri, enfrente a Rodoviária Municipal, Carlos Gomes e alguns pontos da Marechal Deodoro, proximidades da SER Sadia.



Conforme a Diretoria de Urbanismo da Prefeitura de Concórdia, o motivo desses alagamentos é o fato da drenagem pluvial não vencer a grande quantidade de água, que desce dos pontos mais altos da cidade. O acúmulo de lixo na rede pluvial também contribui para os alagamentos.



Em alguns casos, estabelecimentos foram parcialmente invadidos pela água, como na agência do Sicredi, na Dr Maruri.



Uma pedra também rolou sobre a margem da via, na Senador Attílio Fontana, no Santa Cruz, o que demandou do auxílio da Polícia Militar.