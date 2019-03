Deve acontecer ainda nesse mês a abertura das propostas das empresas habilitadas para a execução do projeto de revitalização da Tancredo de Almeida Neves, em Concórdia. A informação é da Secretaria Municipal de Urbanismo e obras de Concórdia. No dia 21 do mês passado houve a abertura do processo de habilitação das empresas concorrentes ao certame. Nesta etapa é verificada a qualificação técnica dessas empresas, prevista em Edital.

Em entrevista ao Jornal Primeira Hora da Rádio Aliança, o secretário Municipal de Urbanismo e Obras, Daniel Faganello, destacou que o projeto contemplará a revitalização de todo o trecho da via, partindo das imediações do Parque de Exposições até o trevo de acesso a BR 153. Após a confecção desse projeto, serão definidos os valores para a execução da obra propriamente dita, que poderá ser licitada nos próximos meses em uma outra etapa.

Conforme o secretário Faganello, "foi feita uma análise trecho a trecho e foi percebido que em vários pontos é possível fazer a duplicação", assegura.



Enquanto aguarda-se o desfecho da empresa que fará a confecção do projeto, o Executivo Municipal deverá realizar um trabalho paliativo (tapa buracos) no trecho onde o asfalto apresenta buracos e o asfalto está deteriorado, que compreende do portal até nas proximidades do trevo de acesso a comunidade de São José.