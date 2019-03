Ladrões aproveitaram a ausência de uma família e invadiram uma casa que fica em Linha Schiavini, Concórdia. O fato aconteceu na sexta-feira, dia 1º. Eles furtaram vários objetos, reviraram os cômodos e ainda bateram e machucaram a cachorra que estava na residência.

Os bandidos fizeram uma verdadeira “limpa” na casa. Furtaram dois televisores, uma câmera fotográfica, um notebook, um vídeo-game, roupas, calçados e jóias. “Estávamos no trabalho e ao chegarmos em casa nos deparamos com a bagunça. Entraram e levaram o que puderam”, lamenta o proprietário do imóvel, André Caliari. “A cachorrinha que temos é uma Shih Tzu. Eles bateram tanto nela, que ela se arrastava e urinava pelo chão. Minha esposa e meu filho ficaram em choque”, relata.

O proprietário também relatou ao Jornalismo da Aliança, que recebeu informações de que pessoas estariam oferecendo os produtos dele. “Eu soube que ofereceram a um senhor, uma TV e um notebook por R$ 300,00”, conta. “Se alguém souber de pessoas que estão vendendo estes produtos abaixo do preço, por favor, informem a Polícia”, solicita André.

Ele comenta que um Boletim de Ocorrência já foi registrado. “É triste, a gente trabalha o dia todo, faz hora extra para poder adquirir as coisas e aí os caras entram e levam tudo”, ressalta indignado.