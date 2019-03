Homem, que é do Rio Grande do Sul, foi abordado no bairro Mirante.

Um crime de ameaça, perturbação do trabalho ou sossego alheios, injúria qualificada pelo preconceito e desacato foi registrado por volta das 7h desta segunda-feira, 4 de março, na rua 38, bairro Mirante, em Itá.

A Guarnição da Policial Militar foi acionada via copom para se deslocar ao Hospital São Pedro, onde um masculino de iniciais M.F.B. estava perturbando e fazendo ameaças.

Chegando ao local o autor foi ao encontro da guarnição, completamente transtornado, aos gritos e com sinais de embriaguez, segundo a Polícia Militar.

Ao ser repreendido, o mesmo relatou que era advogado e que não havia lei que proibia tal fato.

Em tom arrogante e agressivo, segundo os policiais, o advogado teria desacatado a PM, sendo neste momento algemado.

A solicitante L.Z. relatou que outro masculino ,C. V. C.D.S., deu entrada no hospital com dores no braço esquerdo e que o acompanhante, M.F.B., o suposto advogado, a ameaçou com tom de voz alterada e de forma agresssiva, forçou a entrada no hospital e, como não teve permissão, cuspiu no vidro da recepção em direção a atendente e forçou a porta de acesso aos pacientes.

Diante dos fatos ela ligou para a Polícia Militar.

M.F.B. foi conduzido à Delegacia de Policia Civil de Concórdia para procedimentos cabiveis.

O advogado seria do Rio Grande do Sul.

