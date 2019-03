Muita gente já aguarda pelo retorno da Feira da Rua Coberta neste ano. Depois da última edição, em dezembro de 2018, o evento retorna no próximo sábado, 9 de março. Os atrativos, já conhecidos pela população, caíram no gosto do concordiense, que em grande número, comparece para dar uma “espiada” nas ofertas e diversidade da feira, que segue com o propósito de oportunizar e fortalecer os produtores e artesão locais.

Como o evento tem avaliações positivas, aos poucos a Administração Municipal está incrementando o número de edições. Em 2019, serão 10. Assim, a partir de março, todos os meses terão uma edição da feira, que sempre trabalha focada em datas comemorativas. A do próximo sábado, será especial para mães e mulheres.

A comercialização na Feira da Rua Coberta inicia às 9h e segue até às 18h. São expostos produtos artesanais, produção agrícola familiar, flores, plantas, hortifrúti, antiguidades, artes plásticas, entre outros. Também haverá praça de alimentação, brinquedos, pipoca e algodão doce gratuitos. A Feira da Rua Coberta é uma realização da Prefeitura de Concórdia, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo.

Confira a lista de expositores homologados (numeração de acordo com a ordem de inscrição) para esta edição da Feira da Rua Coberta.

RAFAEL ROSSI KATLIN FELISBERTO ROSSI CRISTIANE PEROTTI MARISTELA PEROTTI VANESSA CRISTINA CMIEL VERA L. CMIEL BITENCOURT SABRINA FACHINELLO DAIANE NICOLI PEGORARO DARCI JACINTO SECCHI STEFANIE C. ANTUNES DE MATOS HELENA DA SILVA EVERTON JOSÉ DE BRITO RUBIA JULIANA P. DUARTE MARCELLE TORMEN COSTURA CRIATIVA DANIELA CRISTINA SIEGA VANESSA CATIANE KAMPHORST DANIEL DALA COSTA PAULO HENRIQUE POMPEO PIVETA IRACI K. KUFNER ANDRISA SCHONS FRANCIELLI DE SOUZA ANA CRISTINA L. C. P. DOS SANTOS COOPERATIVA DE PRODUÇÃO AGRICOLA FAMILIAR – COOPAFAC LADIANE C. MICHELON CONCEIÇÃO CLEIDE L. S. AGNOLIN SOLANGE RESMINI ELIANE C. SIMIONI VANDERLEI DE MORAES TÂNIA DE MORAES LUCIANA RODRIGUES DA SILVA ANELISE F. PIENIS LUNGE JANICE SALETE SCHNEIDER MAFALDA TAFAREL MARITÂNIA S. GUARESI MERI TERESINHA FERRI ANDRÉIA DOS SANTOS JANIRA B. DOS SANTOS ROSEMERI FAGGION TAIONARA SIMON MOCELIN JAQUELINE C. B. R. ANTUNES SIMONE TALIN THAIS MATTANA CHRISTIAN LEONARDO MACAGNAN LUCI CAROLINA GEIB REJANE DIRLEI KRÜTZMANN SILVANA AMÁLIA TOMIN RHAYANA C. ZANETTI FERREIRA MÁRCIO ALAN PEZZINI MARIA LUIZA S. VIGANÓ RONALDO DETONI MICHELI EDEL KAISER ROMERO NADIA BELEN SARA PRISCILA DUTKWICZ MARILENE B. FORNARI NEIDE M. FOCHESATTO SIEGA CASSIANO POZZA SESTÍLIO GORLIN FERNANDA SALVADOR THOMÉ MENDES R. BISNETO GERCI BISOLO GALHART DIRLEI DEFENDI MASSON ASSOCIAÇÃO CULTURAL ANGELO SPRÍCIGO – ACAS VALDERES ROBERTO FRANCISCHINA RÚBIA SCHÖNELL ADEMIR PIVETA PATRÍCIA BENELLI – CASEP MARIA LUISA LUCCA RAFAEL NODARI CASADO VIVIANE TORRES DOS REIS PRISCILA DE PAULA SOLANGE PIAZENTINI

Fonte: Edila Souza / Ascom Prefeitura de Concórdia