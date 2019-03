Uma Master ficou com a parte dianteira destruída pelo fogo. O incêndio aconteceu por volta das 14h desta segunda-feira, dia 04, em frente a substação da Celesc, no bairro Santa Cruz em Concórdia. Ninguém ficou ferido.

De acordo com as informações apuradas no local, o motorista estava andando com a Master quando o fogo iniciou. Ele até tentou apagar usando o extintor, mas não conseguiu.

Os Bombeiros Voluntários foram acionados, controlaram as chamas e fizeram o rescaldo. Os motivos do incêndio ainda serão apurados.