Caminhão com placas de Concórdia se envolve em acidente no Trevão de Irani

Mais um acidente foi registrado no Trevão de Irani. Desta vez envolveu um camihão Volvo com placas de Concórdia e um carro com placas de São Lugero. A colisão aconteceu por volta de 12h e duas pessoas que estavam no veículo de passeio sofreram ferimentos leves.

O Corpo de Bombeiros de Irani fez o atendimento no local. Cinco pessoas estavam no carro. Um homem de 42 anos uma mulher de 45, foram levadas ao Pronto-Atendimento de Irani. O condutor do caminhão não sofreu ferimentos.

A Polícia Rodoviária também foi acionada para orientar os motoristas que passavam pelo local e para levantar informações sobre as causas do acidente.