E o país literalmente caiu na gandaia! Até a quarta-feira de cinzas ou até a próxima semana, ou próximo mês, dependendo da localidade e da animação, o Brasil vai esquecer do Bolsonaro, do Lula, dos diversos problemas que afetam o país, da crise da Venezuela e da lesão do Neymar, que está sendo tratada no Brasil e em pleno Carnaval. Também vamos trocar o assunto direita e esquerda por “encima, embaixo e requebrando”...Tudo é festa, tudo é alegria!



Enquanto que boa parte vive esse clima de farra, por aqui, nós também temos o nosso Carnaval. Este é primeiramente formado pelo bloco das "Asinhas", representado pelo mosquito da dengue, cujos focos crescem de forma alarmante em toda a região, com ênfase em Concórdia. Essa bloco é puxado pela marchinha da “Teimosia da população”, que insiste em ter o desleixo com o próprio terreno, própria casa e no próprio quintal, deixando água parada que serve de “passarela” para esse reforçado e animado bloco.



Esse bloco, aliás, fez surgir outro grupo. O bloco do "Cabelo em pé", representado pelas autoridades de saúde pública, alarmadas com a situação e pouco efetivas nas ações de combate. Dificuldade, criada por causa da marcha da teimosia, entoada pelo povão.



Também neste Carnaval há o "Bloco da roda torta", representado pelos motoristas que não estão pulando Carnaval e tampouco não conseguem pular os panelões das nossas precárias rodovias. Esse bloco está na toada da marchinha da "dor de cabeça e do transtorno", cujo refrão é outro buraco no bolso para consertar o estrago do próprio veículo.

Atrás desse vem o "Bloco dos pedidos", composto por entidades, prefeituras, cidadãos, cidadãs, imprensa, enfim todos que estão suplicando por uma ação efetiva do estado nas rodovias da região para ter o mínimo de trafegabilidade.

No nosso Carnaval também há o bloco "Invasão de privacidade", composto por algumas figurinhas conhecidas da segurança pública e outros que estão na iminência de alcançarem o estrelato na passarela da criminalidade. Nos últimos dias, todo o santo dia, um Boletim de Ocorrência foi confeccionado na Polícia Civil sobre arrombamento de casa ou empresas. Para este bloco carnavalesco não existe Quarta-feira de Cinzas.



Mas também há o bloco do "Lá tinha". Me deixem explicar! Não é "latinha" de lata de cerveja. É "lá tinha" que é sinônimo de "lá existia". Esse bloco é puxado pelas instituições ou órgãos públicos que simplesmente saíram de Concórdia, diminuíram de tamanho ou perderam sua capacidade de decisão". O mais recente integrante desse bloco é a Regional Celesc, que passará a ser um braço da Regional da companhia, que será em Chapecó.



Logo atrás desse bloco vem a galera da "Orelha em pé", composto pelas lideranças da região, que estão percebendo a situação, chamando a atenção, mas vendo que todo esforço verbal nesse sentido tem tudo para ser em vão!!!



Não podemos nos esquecer do bloco do "Ponto Facultativo", composto por alguns órgãos públicos ou prefeituras que, sem motivo aparente, resolveram esticar a folguinha na segunda e terça-feira de Carnaval, que no papel não são feriados. Aliás, há municípios que não há festa de Carnaval ou nenhum evento do gênero, mas que sem explicação, resolveram "facultar o ponto" nos dois dias, voltando a atender a população na quarta-feira, ou na tarde da quarta-feira. A marchinha intitulada desse bloco é "O Brasil inicia após o Carnaval".



Por fim, tem o bloco da "orneira seca"!!! Nem é preciso dizer que esse bloco é formado por moradores dos bairros ou pontos mais altos de Concórdia, que registram dificuldade de receber água nos canos. Todo o Santo Dia há relatos de dessa natureza. Proporcionalmente, esse bloco é como se fosse o "Galo da Madrugada de Concórdia”. Aliás, para muitos desse bloco, é de madrugada que a água aparece em várias ocasiões!!!!



Então vivamos o nosso Carnaval, senhores! Cada um do seu jeito. É o que nos resta....