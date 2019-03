Duas pessoas foram detidas por porte ilegal de arma e munições em Irani. O fato aconteceu durante esta madrugada na rua Vicente Lemos das Neves, em Irani. Conforme a Polícia Militar, a arma e as munições foram localizadas dentro de um veículo Palio Weekend, durante abordagem policial.

Com o condutor, de iniciais E.M.O foi achada uma pistola Airsoft, sem a referida Nota Fiscal. Com o caroneiro, de iniciais D.C foi localizado um revólver calibre 32, com cinco munições CBC intactas e havia mais duas munições no colete. Também foi achada uma faca no bloso da calça.

Diante dos fatos, os dois foram levados para a Delegacia de Polícia Civil de Concórdia para os demais procedimentos.