AEP Termas de Piratuba Futsal e a AGN Capinzal se enfrentaram na noite de sábado, dia 02 no Ginásio Professor Sérgio Alfredo Hack em Piratuba. A partida foi a primeira da decisão da Copa dos Campeões e o resultado foi de 4 a 4. O próximo confronto acontece em Capinzal, dia 09.

O jogo foi digno de final e presenteou os torcedores com uma disputa intensa. Piratuba saiu do primeiro tempo com a vantagem no placar. Lucas e Evandro marcaram 2 a 0 para a AEP.

As emoções ficaram reservadas para a segunda etapa. A AGN voltou disposta a sair com a vitória e virou o jogo. O time do técnico Fininho chegou a anotar 4 a 2 no marcador. Marquinho Tubarão fez dois e Marco e Ângelo fizeram os outros dois. Mas a equipe do técnico Serginho Schiochet conseguiu se recuperar e empatou a partida com gols de Hélio Júnior e Esquerda.

O próximo jogo, e que decide quem fica com o título, acontece no sábado, dia 09, em Capinzal. Os dois times vão entrar em quadra no Ginásio Dileto Bertaióli – Diletão, às 20:15h.

(Fonte: Cristiano Mortari/ Ascom AEP)