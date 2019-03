O vice-presidente da FIESC, para a região do Alto Uruguai Catarinense, Álvaro Luis de Mendonça, esteve reunido com os presidentes dos sindicatos patronais da indústria. Na oportunidade foram tratados diversos temas de interesse do setor. "Foi uma oportunidade para tratarmos sobre o planejamento das ações para 2019 e discorrermos sobre outros assuntos que têm impactado em cada setor da indústria. Foi um encontro muito produtivo e muito representativo", destaca Mendonça.



Durante o encontro, a gerente executiva do SESI/SENAI, Silvana Meneghini, fez uma explanação sobre a estrutura das duas casas. "O SESI e o SENAI prestam serviços relevantes para a indústria regional e extensivamente para a comunidade. Para nós, é um motivo de orgulho contarmos com entidades tão bem estruturadas, que colaboram para o desenvolvimento da nossa região, aprimorando a qualificação de nossos profissionais e promovendo ações que garantem o bem-estar e qualidade de vida dos cidadãos", assinala o VP da FIESC.



Diagnóstico Socioambiental



No encontro do VP da FIESC (Alto Uruguai) com os líderes dos sindicatos patronais, outro tema em debate foi o Estudo Técnico do Diagnóstico Socioambiental da Bacia Hidrográfica do Rio dos Queimados. "Trata-se de um assunto que deverá trazer profundos impactos especialmente para o setor da construção civil. É preciso um debate amplo para evitar que os empresários, ligados a essa área, sofram prejuízos", pontua Álvaro Luis de Mendonça.

Rodovias da região

A precariedade das rodovias regionais também foi debatida na reunião. A SC-390, que liga Concórdia à BR-153, está com diversos buracos. A SC-283, que liga Concórdia a Chapecó, requer uma revitalização. Os representantes dos sindicatos patronais lamentaram a situação dessas vias. "A infraestrutura é um assunto que nos preocupa muito. Há tempo, a região reivindica mais investimentos nesse importante setor. Os problemas só se avolumam e as soluções não são apresentadas. Precisamos urgentemente de mais atenção ara essas estradas", complementa Mendonça.

(Fonte: PG Comunicação)