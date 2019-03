A Prefeitura de Arabutã estará fazendo uma campanha para coleta de lixo eletrônico, visando dar a destinação correta a esses materiais, sendo que podem ser altamente contaminantes ao meio ambiente por conterem substâncias químicas. Quem tiver aparelhos velhos que não são mais utilizados como celulares, monitores de computador, televisores, notebooks e computadores em geral, lâmpadas, impressoras, câmeras fotográficas entre outros, pode deixar esse material na secretaria da agricultura e meio ambiente, até o dia 21 de março. Neste dia, uma empresa especializada estará fazendo o recolhimento e destinação correta ao lixo.

A iniciativa visa conscientizar a comunidade de que é preciso proteger o meio ambiente e, neste contexto, é fundamental que cada cidadão faça a sua parte, colaborando para que a cidade fique mais limpa e alinhada aos conceitos de sustentabilidade. A Administração Municipal pede para que todos participem da campanha. O recolhimento do lixo eletrônico é mais uma atitude que contribui para que as próximas gerações tenham uma vida mais saudável, através da preservação dos recursos naturais. mais informações sobre a campanha no telefone: (049) 3448 0048.



(Fonte: PG Comunicação)