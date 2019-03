Evento acontece no dia 13 de abril, às 20h no Centro de Eventos.

Dezoito inscrições foram confirmadas para o Miss Concórdia 2018. O prazo encerrou na última quinta-feira, dia 28. O número é maior que o registrado no ano passado, que foi de 14, mas somente 11 disputaram a coroa após três desistências.

A comissão organizadora avalia de forma positiva o número de inscrições e atribui o fato, também, a conquista da segunda colocação no Miss SC por Pâmela Calderolli, Miss Concórdia no ano passado.

Na próxima quinta-feira, dia 07, deverá ocorrer uma reunião envolvendo membros da comissão organizadora e as 18 inscritas, para os primeiros encaminhamentos visando a realização do concurso que ocorrerá em 13 de abril, as 20 horas, nas dependências do Centro de Eventos.