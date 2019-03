Os prefeitos da microrregião do Alto Uruguai de Santa Catarina, Amauc, estão planejando uma audiência com o governador Carlos Moisés da Silva para apresentar os pleitos da região. O assunto foi tratado na última semana, durante Assembleia Ordinária da Amauc, ocorrida em Concórdia. O objetivo é apresentar para Moisés o documento "Prioridades Regionais do Alto Uruguai Catarinense", formulado pela Amauc e UnC, com sugestões de mais de vinte entidades de toda a microrregião.



Em entrevista ao Jornalismo Aliança da última semana, o prefeito de Concórdia e presidente da Amauc, Rogério Pacheco, destaca que o objetivo é fazer com que o Governo do Estado atenda pelo menos os principais pleitos. "Hoje nós estamos nos deparando diariamente com esses problemas. A SC 283 é uma reivindicação antiga, que está em péssimas condições", afirma o prefeito que fez questão de lembrar que a infraestrutura foi uma das prioridades apontadas por Carlos Moisés da Silva durante a campanha.



O Caderno Prioridades Regionais do Alto Uruguai Catarinense foi elaborado pela UnC e Amauc durante o período de campanha eleitoral no ano passado. Todos os candidatos a governador receberam um exemplar desse documento que levanta o que, na visão das entidades, é importante em termos de investimentos para a região. Muitas das ações, que tratam de ações de políticas públicas podem ser extendidas para outras regiões do Estado. Dentre os principais pedidos está a revitalização da SC 283, entre Concórdia e Chapecó.



Porém, a questão financeira do estado vem chamando a atenção e acredita-se que essa revitalização possa não acontecer nesta gestão. Sobre essa possibilidade, Pacheco afirma que "o governo tem que buscar caminhos para solucionar essa questão da infraestrutrua e da saúde, que também é problema. Essa justificativa que não há recursos é muito simples. Mas conhecendo o governador Moisés, eu acredito que ele está trabalhando nisso. Está sendo planejado", finaliza.