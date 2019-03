Um homem disparou para o alto com um revólver em via pública na Rua Japão, no Bairro das Nações em Concórdia, na tarde de sábado, dia 02. Ninguém ficou ferido, mas a PM foi acionada para averiguar a situação. A guarnição foi até o Bar, mas o autor do disparo já havia saído. Ele foi encontrado em casa, onde os policiais apreenderam um revólver calibre 38 e várias munições.

De acordo com informações da PM, o homem atirou após um desentendimento em um Bar. Em seguida ele saiu do local e foi para a residência, na Rua Uruguai, no mesmo bairro. Lá a guarnição encontrou no carro do autor, uma munição calibre .28 deflagrada. Já na casa, os policiais encontraram um revólver calibre .38, marca Taurus, com cinco munições intactas e uma deflagrada. Também foram encontradas mais 14 munições calibre .28 deflagradas e 13 muniçõs de 38, intactas.





O homem foi conduzido à Delegacia de Polícia para esclarecimentos. Ele pode responder por porte ilegal de munição e de arma de fogo, e por ter disparado em via pública.