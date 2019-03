Fato aconteceu no começo da manhã deste sábado, dia dois, no norte Gaúcho.

Confirmadas duas vítimas fatais em incêndio em apartamento em São José do Ouro. De acordo com as informações do comando dos Bombeiros Voluntários de São José do Ouro, duas pessoas ainda não identificadas morreram no incêndio que iniciou no 3° andar de um prédio na Av. Antonio Finco.



A informação foi confirmada ao vivo na rádio Poatã pelo presidente da Associação dos Bombeiros Edson Subtil.

O incêndio teria iniciado por volta das 7h30 da manhã deste sábado (02). Causas ainda são ignoradas. De acordo com os Bombeiros as vítimas foram encontradas quando foi possível entrar no imóvel, depois do controle das chamas.

O primeiro combate foi realizado pelos Bombeiros de São José do Ouro com dois caminhões: um na parte de traz e outro pela frente. Em seguida os Bombeiros de Barracão auxiliaram, também com um caminhão e por fim, Bombeiros de Sananduva apoiaram.

A parte superior, onde supostamente o fogo iniciou e onde as vítimas foram encontradas, foi totalmente destruída. Já o segundo andar que também é uma área residencial e o térreo, onde funciona uma clínica médica, não foram atingidos pelo fogo, graças ao trabalho dos Bombeiros.

Até o final da manhã do sábado, a perícia era aguardada no local. Atuaram no combate e apoio aos Bombeiros a Brigada Militar e também uma equipe da concessionária de energia.

A comunidade auxiliou na retirada de equipamentos da clínica, enquanto os Bombeiros combatiam as chamas.

Por volta das 9h40 da manhã o fogo havia sido controlado graças ao trabalho dos Bombeiros, não colocando em risco prédios vizinhos.

(Fonte: Rádio Poatã/São José do Ouro)