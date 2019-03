A situação em Concórdia é preocupante. O município registrou até na última sexta-feira, dia 1º, 83 focos do mosquito da Dengue. A Regional da Saúde já alertou que há risco de uma infestação do mosquito, devido aos números elevados de focos em diversos pontos da cidade. O bairro que apresenta situação mais perigosa é o Petrópolis, com 17 focos. Por isso, um mutirão de verificação e orientação foi realizado na manhã de sábado, dia 02.

Agentes Comunitários de Saúde, Vigilância Sanitária e Epidemiológica, Bombeiros Voluntários e a Defesa Civil participaram. Este foi o segundo mutirão neste ano no Petrópolis. “A gente fez visitas em todas as residências para tentar eliminar focos da Dengue aqui. O bairro tem 17 focos já registrados e está a um passo de ser considerado infestado. Estamos orientando e solicitando que os moradores façam as devidas adequações, caso sejam encontrados possíveis criadouros nas casas ou lotes”, explica a supervisora do Programa da Dengue em Concórdia, Mara Sampaio. “Na próxima semana a gente vai retornar e verificar. Se necessário faremos notificações e multas serão aplicadas. Infelizmente algumas pessoas ainda não entenderam a gravidade do problema”, ressalta Mara.

De acordo com os integrantes do mutirão, várias situações foram verificadas no bairro. Vasos e pratos de flores com água parada, plantas que acumulam água, como as Bromélias, além de caixas de água e cisternas abertas. Também foram encontradas calhas com acúmulo de água. “Nós auxiliamos com o caminhão e escada, para acessar os locais onde as agentes não conseguem chegar, como caixas e calhas por exemplo. Também repassamos orientações e fizemos um mapeamento, com o auxílio da Defesa Civil que utilizou o drone para produzir imagens”, conta o comandante dos Bombeiros Voluntários, Juliano Camillo.

Conscientização:

De acordo com o relato dos agentes, algumas famílias resistem e não autorizam a entrada nas casas. Mas também tem quem entendeu a situação. “Eu tinha tampas de vasos de flores e achei que, como estavam dentro de casa, não teria problemas, mas as agentes me mostraram que acumula água e é perigoso”, conta a moradora Nelci Pedroti. “Me orientaram, me falaram dos casos aqui do bairro e me ajudaram a retirar as tampas e os vasos. Achei muito válido e importante. Vou seguir as orientações”, garantiu ela.