A AEP Termas de Piratuba Futsal fez a apresentação oficial do elenco, diretoria, comissão técnica, diretores e patrocinadores na noite de sexta-feira, dia 1º. O evento aconteceu no complexo superior da Companhia Hidromineral de Piratuba e contou com a presença de torcedores, apoiadores, autoridades e imprensa.

Além de conhecer os jogadores e pessoas que se dedicam ao projeto da AEP, os presentes também conheceram o planejamento de trabalho para 2019. “Nosso objetivo foi uma confraternização entre tantas pessoas que fazem com nosso projeto aconteça. A ideia foi mostrar ao público, quem auxilia nos bastidores, quem nos incentiva com recursos, quem são os jogadores, quem são as pessoas que atuam fora de quadra e que tanto colaboram”, relata o presidente da AEP, Jeisson Potrich. “Foi uma apresentação do grupo de trabalho e também do nosso planejamento”, destaca.

A AEP Termas vai ter inúmeros compromissos neste ano. A equipe já confirmou que vai participar da Liga Catarinense, Copa da Liga, Copa dos Campeões, competições da Fesporte além da Copa Termas de Futsal. “Vai ser uma temporada de calendário intenso, mas estamos trabalhando e faremos o possível para representar Piratuba da melhor forma, assim como os patrocinadores nossa torcida”, destaca Potrich.

O secretário de Administração da Prefeitura de Piratuba, Giovani Meneghel, que já foi treinador da AEP e representou o prefeito Olmir Benjamini na apresentação, destacou que o projeto da AEP é importante para o município. “Nós teremos crianças com idade entre quatro e 18 anos envolvidas, teremos o trabalho de base e isso é muito importante. Nós estamos muito satisfeitos, acompanhamos o trabalho, já participei das atividades e sei como isso beneficia as crianças e o esporte no município”, ressalta ele. “Também quero destacar que Piratuba tem o Serginho, ex-técnico da Seleção de Futsal. Quem não gostaria de ter ele no time? Nós temos e precisamos valorizar isso. E faço um apelo para as famílias piratubenses. Vamos incentivar o time, vamos ao Ginásio. O investimento feito aqui é um investimento no futuro das crianças”, finaliza Meneghel.

O time leva no nome, o Termas Piratuba. A empresa é uma das patrocinadoras master da equipe. Durante o evento, o presidente da Companhia Hidromineral, Jair Gomes, oficializou o convênio com a AEP. Ele e o presidente do time, Jeisson, assinaram o documento que garante o repasse de recursos.

Jogo no sábado

Já no sábado, dia 02 de março, o time inicia a temporada jogando em casa contra a AGN Capinzal. A partida acontece no Ginásio Professor Sérgio Alfredo Hack, às 20:15h, com ingressos a R$ 10,00. A partida é válida pela Copa dos Campeões. O segundo confronto acontece em Capinzal no dia 09.

(Fonte: Cristiano Mortari/ ASCOM AEP)