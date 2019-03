Carro sai da pista, capota e atinge casa no Bairro Flamengo em Concórdia

O motorista de um Escort, placas de Ipumirim, perdeu o controle do carro, saiu da pista, desceu um barranco e capotou. O acidente aconteceu por volta de 19:40, desta sexta-feira, dia 1.º, no Bairro Flamengo em Concórdia. O condutor, que estava sozinho, ficou preso às ferragens e sofreu escoriações e uma queimadura em um dos braços.

Os Bombeiros Voluntários e equipes do Samu atenderam o condutor no local e o levaram ao Pronto-Socorro do Hospital São Francisco. Ele estava consciente e disse ter 74 anos.

De acordo com populares, o veículo fazia o sentido Bairro Flamengo, Centro. Antes de cair no barranco o carro atingiu uma moto que estava estacionada.