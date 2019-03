A comissão técnica concordiense tem trabalhado diariamente na preparação da equipe para a estreia na Série B do Catarinense da categoria, a estreia será no dia 16 de março (Sábado) no Estádio Domingos Machado de Lima, o adversário será o Blumenau.



“A avaliação inicial do grupo é positiva, nesta semana avaliamos alguns atletas que estavam em teste e foi possível agregar mais dois novos atletas ao elenco, na próxima semana outros atletas serão avaliados e acreditamos que será possível melhorar ainda mais a qualidade do grupo, já em relação a preparação para a competição na próxima semana e na seguinte a prioridade serão os ajustes táticos finais para a estreia”, destacou o técnico Adilson Machado.

Jogos na fase classificatória

16/03 (Sábado às 15h) - Concórdia x Blumenau - Estádio Domingos Machado de Lima

23/03 (Sábado às 15h) - Camboriú x Concórdia - Estádio Roberto Santos Garcia

30/03 (Sábado às 15h) - Juventus x Concórdia - Estádio João Marcatto

06/04 (Sábado às 15h) - Concórdia x Fluminense - Estádio Domingos Machado de Lima

13/04 (Sábado às 15h) - Concórdia x Internacional - Estádio Domingos Machado de Lima

27/04 (Sábado às 15h) - Concórdia x Próspera - Estádio Domingos Machado de Lima

04/05 (Sábado às 15h) - Almirante Barroso x Concórdia - Estádio Camilo Mussi

11/05 (Sábado às 15h) - Barra x Concórdia - Estádio Hercílio Batista



Já as semifinais e a final será decidida em jogo único, no dia 18/05 e 25/05 respectivamente.

Sub-15



A equipe sub-15 do Galo disputará em 2019 a Copa Santa Catarina Sub-15, com estreia programada para o dia 6 de abril, a apresentação da equipe para início das atividades será no próximo dia 12 às 14h no Estádio Domingos Machado de Lima.



(Fonte: Ricardo Artifon/CAC)