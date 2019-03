O caminhão caçamba, que estava carregado com uma miniescavadeira hidráulica, pode estar no Rio Grande do Sul. Pelo menos é o que apontam imagens de monitoramento, instaladas junto ao Posto da Polícia Rodoviária Federal, na BR 153, no lado gaúcho da rodovia. O material foi repassado ao empresário, proprietário do veículo e equipamento, e mostram o horário em que o caminhão passou pelo local, às 20h51, do sábado, dia 16.



O registro foi feito poucas horas após o furto, ocorrido do estacionamento da emrpesa Maran Construções, na Tancredo de Almeida Neves em que imagens também registraram o fato, por volta das 19h30. O caminhão, com o equipamento foi levado por um homem não identificado, que chegou no local e, aparentemente, sem dificuldades entrou no caminhão e saiu. O fato foi percebido pelo empresário na manhã do domingo. Trata-se de um caminhão Volkswagen 14.170, caçamba, placas de Concórdia. Ele estava carregado com uma escavadeira hidráulica Cartepillar.



(Com informações do repórter André Krüger).