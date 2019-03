Além do crime de tráfico de drogas, o investigado R.V deve responder pela prática de crime contra a relação de consumo. O motivo, foi a constatação e apreensão de produtos do gênero alimentício, que estavam vencidos, no estabelecimento que seria de propriedade do suspeito.



O recolhimento dessas mercadorias ocorreu simultâneamente e foi um complemento da operação deflagrada pela Polícia Civil na Vila União, na manhã da última quinta-feira, dia 28, que resultou na detenção de R.V.



Conforme informado pela Rádio Aliança, a operação atendeu cumprimento de mandato judicial, já que o rapaz está sendo investigado pelos crimes de tráfico de drogas, corrupção de menores e organização criminosa. As investigações começaram após a apreensão de mais de 60 porções de crack, na Vila União, na metade do último mês.

(Com informações do repórter André Krüger)