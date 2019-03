O Centro de Convivência dos Idosos de Irani teve a cobertura “arrancada” com o vento que atingiu a cidade no dia 31 de janeiro deste ano. Um laudo pericial foi solicitado e a Administração quer saber se a força do vento causou todo o problema, ou se houve negligência por parte da empresa que executou a obra de construção do empreendimento.

A Assessoria Jurídica já ingressou com uma ação na Justiça. Todo o material que caiu no dia do vento ainda está no mesmo local e a Prefeitura aguarda o laudo para depois recolher.

De acordo com uma nota publicada no site da Prefeitura, depois que as causas forem apontadas, a Administração tomará as providências para responsabilizar possíveis culpados e encaminhar a reconstrução.