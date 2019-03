O Dia Internacional da Mulher celebrado na próxima sexta-feira (8), é sempre uma excelente oportunidade de negócios para o varejo. Ênfase para as lojas de confecções, calçados e acessórios, as floriculturas e lojas especializadas em perfumaria, maquiagem e procedimentos de beleza também comemoram a data.

Em Concórdia, no Oeste catarinense os estabelecimentos também contam com a data para alavancar vendas e começar bem março. Segundo avaliação do diretor de campanhas da CDL Concórdia, Marcos Menegat, o Dia da Mulher é uma data que ganha cada vez mais notoriedade no calendário brasileiro. “O Dia da Mulher é sim um momento de vender mais, mas ainda de envolver a classe feminina de uma maneira diferente. Elas gostam de brindes e de atendimento personalizado. As mulheres representam hoje a maioria da parcela dos consumidores de lojas físicas e no número de colaboradores das empresas do comércio. Diante disso, precisamos sim homenageá-las”.

Para a entidade a data vem sendo mais explorada nos últimos dois anos pelos comerciantes. “Já é uma data consolidada, as floriculturas por exemplo triplicam a procura por rosas em especial vermelhas, as perfumarias também garantem o aumento nas vendas no período. É sim uma data que compete com o Dia dos Namorados e por aqui vem sendo muito bem trabalhada pelos lojistas”, comenta o presidente da CDL Concórdia, Rogério Cecchin.

Mas não é só de flores que marcam as comemorações. A entidade como forma de homenagear as empreendedoras associadas e time de colaboradoras promove na quinta-feira (7), véspera de comemoração a 1ª edição do projeto Quinta Empreendedora direcionado para as mulheres com a palestra como “Escalar montanhas de salto alto”, com a especialista em relacionamentos, sexóloga e apresentadora de televisão, Sibéle Garcia. Os ingressos estão disponíveis na entidade pelo valor de R$25.

Após a data especial das mulheres a entidade reforça o convite para os consumidores prestigiarem a 2ª edição do Bazar Confecções, Calçados e Acessórios que acontece de 28 de até 30 de março no Ginásio da Ser Sadia com a participação de mais de 30 empresas divididas em 50 estandes.

(Fonte: Fabiana Passarin/Ascom/CDL)