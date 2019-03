Quadrilha com pelo menos 05 bandidos fortemente armados, atacaram a agência do Banrisul em Itatiba do Sul-RS, mas segundo populares, bando foi surpreendido por policiais militares e não teriam conseguido entrar na agência a tempo de fazer o assalto. Ainda segundo as mesmas fontes, repentinamente apareceram muitos brigadianos e os assaltantes chegaram a abandonar na cidade um dos carros.

Houve troca de tiros com a Brigada Militar. Alguns dos bandidos se perderam do comando do grupo e teriam ficado na cidade. Essa informação no entanto não foi confirmada.

Os bandidos estariam em fuga com dois veículos, um deles um Peugeot preto, tomado de assalto em Itatiba. O outro carro é um Fiesta prata.

Policiais de toda região estão em deslocamento para apoio.

(Fonte: AU online)