Festa do Agricultor e da Pecuária Searaense já está com a programação definida

A 6ª FAEPS (Festa do Agricultor e da Pecuária Searaense) e a 11ª Festa Catarinense da Suinocultura já estão com a programação definida e com todos os estandes comercializados. Os eventos acontecem nos dias 5, 6 e 7 de abril no CTG Seara e Pampa, com exposição de gado de leite e corte, suínos, ovinos, equinos e pequenos animais.

A programação inicia com a organização dos estandes e a chegada dos animais já na manhã de sexta-feira, 5. No sábado, 6, a abertura para visitação será às 9h, ao meio dia, será servido o almoço a base de carne de cordeiro. A programação da tarde inicia às 14h com o julgamento dos bovinos de leite. Já as apresentações musicais estão marcadas para iniciar às 17h com Moda Caipira e Gibby & Mauro e banda, logo após 19h show com Carlos Magrão.

Para o último dia da festa, domingo, 7, acontece o concurso do almoço a base de carne suína as 11h30. Neste ano serão servidas mais de cinco toneladas de carne suína ao público presente. A abertura oficial da festa acontece às 14h com homenagens e premiações. O show nacional com a dupla sertaneja Matogrosso e Mathias está marcado para iniciar às 15h30, encerrando a 11ª Festa Catarinense da Suinocultura e a 6ª FAEPS.

A realização é da Prefeitura de Seara através das Secretarias Municipais juntamente com os Núcleos Municipais dos Criadores de Suínos, Bovinos, Ovinos e o CTG Seara & Pampa.

Fonte: André Luiz / Ascom Prefeitura de Seara