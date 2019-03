Para muitas pessoas o Carnaval é sinônimo de arte, expressão cultural e de muita festa. Há quem não perca os desfiles de Escolas de Samba, os blocos na rua ou a “folia” em salões. Mas, também há quem observa o Carnaval apenas como um feriado e prefere aproveitar a possível folga, para viajar ou descansar. A AMAUC oferece pelo menos duas cidades com as duas opções. Itá e Piratuba são destinos muito procurados nesta época, mas com objetivos diferentes, por parte dos turistas.

Quem for para Itá, já vai entrar na festa nesta sexta-feira, dia 1º. Na sexta-feira há show nacional da dupla João Neto e Frederico e Dj.No sábado é a vez das Escolas de Samba entrarem na Avenida. Foliões do Lago, Inocentes e Kizomba farão um desfile em conjunto. Ainda no sábado, na Concha Acústica, a Banda Sabor do Som anima os foliões na madrugada. No domingo, novamente Sabor do Som dá o tom da festa. Na segunda-feira, véspera de feriado, os foliões vão contar com a Banda Sabor do Som e o Grupo Tchê Garotos. “Temos eventos para toda a família e disponibilizamos uma estrutura de segurança que garante a tranqüilidade das pessoas. Aguardamos 15 mil pessoas durante os quatro dias de festa”, comenta o secretário de Turismo de Itá, Altir Göedert.

Já em Piratuba não haverá desfiles de Escolas de Samba. O município é mais procurado no Carnaval, por quem quer “fugir da folia”. “Piratuba é sempre uma opção em feriados e no de Carnaval não é diferente. Temos muita procura e neste ano mais de 90% dos leitos de hospedagem já estão reservados”, conta o presidente da Associação de Hotéis de Piratuba, Valter Schäfer. “Aqui as famílias aproveitam o Parque Termal, os passeios turísticos, o comércio e demais atrativos”, destaca.

Schäefer também lembra que a rede hoteleira de Piratuba não deixam o Carnaval passar em branco. Os visitantes que querem curtir a festa, que não seja “na avenida do samba”, contam com os tradicionais “bailinhos e festas” nos próprios hotéis.